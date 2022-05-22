Tekirdağ'da anne vahşeti: Altı yaşındaki kızını bıçakla öldürdü

Darbedilen kadını kurtarmak için olaya müdahale eden taksi şoförü Işık, \"Ben durakta beklerken karşıdan gelen kadın ve erkek tartışıyordu. Erkek, yanındaki kadının saçını çekince müdahale etmek zorunda kaldım. Ortada bir şiddet vardı, çaresiz bir kadın vardı. Bende görevimi yapmak mecburiyetinde kaldım. Ardından esnaf arkadaşlarımız da gelip bize yardımcı oldu, polislerle birlikte kadın kurtarıldı. Bu olayı gözardı edemezdik, gerekeni yaptık. Ben müdahale ettikten sonra bana karşılık verdi ama hiçbir darbe almadım. Kadın arkadaş gelip duraktaki arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiş. İsmini bilmiyorum ama sağlığı gayet yerinde\" dedi.