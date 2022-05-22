Gündem Tekirdağda anne vahşeti Altı yaşındaki kızını bıçakla öldürdü
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da anne vahşeti: Altı yaşındaki kızını bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdü. Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağda anne vahşeti: Altı yaşındaki kızını bıçakla öldürdü
Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir'de kadına şiddeti taksici önledi: O anlar kamerada
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Olay, geçen cuma İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi.
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Sokakta yürüyen bir kişi, yanındaki kadını darbetmeye başladı.
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Kadının çığlıklarını duyan taksi şoförü Faruk Işık, olaya müdahale ederek, adama engel olmaya çalışınca, bu kez saldırgan ile taksici arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı, diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı.
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Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı.
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Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Görüntülerde, bir kişinin kadının saçını tutarak savurması, daha sonra taksicinin saldırgana doğru koşup, olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.
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Darbedilen kadını kurtarmak için olaya müdahale eden taksi şoförü Işık, \"Ben durakta beklerken karşıdan gelen kadın ve erkek tartışıyordu. Erkek, yanındaki kadının saçını çekince müdahale etmek zorunda kaldım. Ortada bir şiddet vardı, çaresiz bir kadın vardı. Bende görevimi yapmak mecburiyetinde kaldım. Ardından esnaf arkadaşlarımız da gelip bize yardımcı oldu, polislerle birlikte kadın kurtarıldı. Bu olayı gözardı edemezdik, gerekeni yaptık. Ben müdahale ettikten sonra bana karşılık verdi ama hiçbir darbe almadım. Kadın arkadaş gelip duraktaki arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiş. İsmini bilmiyorum ama sağlığı gayet yerinde\" dedi.
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Polis, görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada
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İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada
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İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada
İzmir'de kadına şiddeti taksici önledi: O anlar kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti. Işık'ın, kadını darbeden kişiyle kavga ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bodrum'da kaçak 61 iskele yıkıldı
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Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliiği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak iskelelerin yıkımı sürüyor.
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Bu kapsamda, 2022 yılının başından itibaren Gümbet Mahallesi'nde 46, Bitez Mahallesi'nde 10 ve Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde 5 olmak üzere toplamda 61 kaçak iskele, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkıldı.
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Bunun yanı sıra, Göltürkbükü Mahallesi'nde 20, Yahşi'de ise 2 olmak üzere 22 kaçak iskelenin sezon sonuna doğru yıkılması planlandı.
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Çoğunluğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
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Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor.
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Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Title
Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak 61 iskele yıkıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 61 iskele yıkıldı, 22 iskele ise sezon sonuna doğru yıkılacak. Çoğunluğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elazığ’da alkollü sürücü dehşet saçtı
FOTOĞRAF 7
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Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 BD 848 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 23 ABV 265 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi.
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Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı 4 yaralı
Elazığ’da alkollü sürücü dehşet saçtı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından arkadaşıyla birlikte kaçan alkollü sürücü, ekipler tarafından yakalandı.


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