Tekirdağ’da lodos fırtınası balıkçıları limana döndürdü

12:4917/11/2025, Pazartesi
AA
Sabah saatlerinde avlanmak için denize açılan çok sayıda tekne, artan rüzgâr ve yükselen dalgalar nedeniyle limana geri dönmek zorunda kaldı.
Sabah saatlerinde avlanmak için denize açılan çok sayıda tekne, artan rüzgâr ve yükselen dalgalar nedeniyle limana geri dönmek zorunda kaldı.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı.

Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa kıyılarında gün boyu etkili olan kuvvetli lodos, balıkçıları zorladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.

Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da rüzgar dolayısıyla limanda beklediklerini ifade etti.

Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.



