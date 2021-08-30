Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Pazarcılar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.



Aşırı yağış nedeniyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günleri kurulan semt pazarı da sularla kaplandı.

Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.