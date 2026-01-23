Yeni Şafak
Tekirdağ'da su seviyesi düşen göletteki balıklar öldü

13:4723/01/2026, Cuma
AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Bölgede yağışların yetersiz olması ve geçen yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle göletteki su seviyesi düştü.

Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak oksijen miktarının düşmesi sonucu balık ölümleri meydana geldi.

Temrezli Mahalle Muhtarı Ayet Koç, göletteki su seviyesinin düşmesinin balıkları olumsuz etkilediğini belirterek, ilgili ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla göletten numune alarak inceleme başlattı.



