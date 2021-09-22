Teknofest ile teknoloji rüzgarı: ​Dünyanın en iyisi oluruz ​

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’in çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi. Bayraktar, “7’den 77’ye, ‘al bayrağımızı en yukarıda göreceğim’ diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST.” ifadelerini kullandı.
HAYALLERİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
- Bayraktar, Teknofest’in dördüncü yılında gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Teknofest için yola çıkarken ‘bir hayalimiz var’ diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı” dedi.
200 BİN GENÇ BAŞVURDU
Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, “Azimle çalışmaya devam edersek Allah’ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz” dedi. Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor.
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM
- Bugün yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir. Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle, TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz.”
TEKNOFEST MİLLETİMİZİN ASİL RUHU
Teknofest’in çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen Bayraktar, “Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7’den 77’ye, ‘al bayrağımızı en yukarıda göreceğim’ diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST.” ifadelerini kullandı.
Üzüm Salkımı büyük beğeni aldı
- Skorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan polis özel harekatın (PÖH), Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.
Cezeri’ye yoğun ilgi
Türkiye’nin ilk uçan arabası ‘Cezeri’ Teknofest 2021’de ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba ‘Cezeri’ Teknofest 2021’de katılımcılarla buluştu. Daha önce 2019 yılında gerçekleşen Teknofest’te tanıtılan uçan araba dün başlayan Teknofest’te de görücüye çıktı. Uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.
TOGG ilk kez festivalde
- Türkiye’nin otomobili TOGG da Teknofest’te yerini aldı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yeni ziyaretçilerini bekliyor. TOGG’un sosyal medya hesabından “Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerimizi aldık” notuyla paylaşım yapıldı.
İşte Bayraktar DİHA
Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez görücüye çıktı. BAYKAR tarafından geliştirilen DİHA, Türkiye’ye savunma alanında yeni bir güç daha kazandıracak. 150 kilometre haberleşme menzili bulunan DİHA dikey kalkış ve iniş yapabilme özelliğine sahip. 45-50 knot seyir hızına sahip olan DİHA’lar 50 kilogram kalkış ağırlığı ile dikkat çekiyor. 15 bin feet irtifaya çıkabilen DİHA’lar 9 bin feette operasyonel olarak kullanılabiliyor. 12 saat uçuş süresine sahip olan DİH’ların kanat açıklığı 5 metre, boyu ise 1.5 metre. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek.
İti Qovan sürprizi
- Azerbaycan’ın Ermenistan savaşında kullandığı ve adını “İti Qovan” koyduğu kamikaze İHA’ları da ziyaretçilerle buluştu.
Türkiye’nin yeni İHA motoru
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, insansız hava araçlarına güç vermek için geliştirilen yeni PD222ST motorunu, Teknofest’te sergiledi. Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170’ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü olan motor, TCG Anadolu gemisinden kalkış yapacak olan Bayraktar TB3’lere güç verecek. PD222ST aynı zamanca Akıncı’nın C modeli ile Aksungur İHA’da da kullanılacak.
Nefes kesen görüntü
- Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Teknofest dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Beraber tarih yazacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest ile birlikte gençlerin tekrar sahnelere çıktığını ifade ederek, “Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür. İnanıyorum ki buradaki gençlerimiz teknoloji ateşini tutuşturacak gençlerimizdir.” dedi. Varank, “Biz ‘samanyolu galaksisi’ dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber tarih yazacağız. Parasıyla dahi bize satmadıkları İHA’lardan bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik” diye konuştu.
İlk gün 50 bin ziyaretçi
- Vatandaşlar pandemi koşulların rağmen festival alanına girebilmek için sabahın erken saatlerinde havalimanına akın etti. İlk gün yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı Teknofest’te büyük coşku yaşandı. Gruplar halinde Teknofest alanına gelen öğrenciler ve gençler son teknoloji yerli ve milli ürünleri büyük bir merakla inceledi. Türkiye’ye savunma sanayinde çağ atlatarak dışa bağımlılığı büyük oranda bitiren teknolojiler uzman ekipler ve mühendisler tarafından tek tek büyük bir özenle gençlere anlatıldı.