TELE1: Seçim sonuçlarını duyan gazeteciler CHP Genel Merkezi’ni terk etti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Halk TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olması programdaki yandaş gazetecileri rahatsız etti. Halk TV’nin yayınladığı ANKA verilerinde Erdoğan’ın yurt dışı oylarla öne geçmesinden rahatsız olan İsmail Küçükkaya, Emin Çapa ve Mehmet Tezkan gurbetçilerin oy kullanmasının yanlış olduğunu iddia etti. Yandaş gazeteci Tezkan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullanmasını “Acı olan bana göre kötü olan bir şey var” sözleriyle ifade etti. Gurbetçilerin oranlarında Erdoğan’ın önde çıkmasından rahatsız olan Tezkan, yurt dışındaki Türklerin oy kullanmasını “çok fena bir durum” olarak niteledi. Tezkan, "Bizi yönetecek kişiyi turist olarak gelen insanlar belirliyor" sözleriyle gurbetçilerin oy kullanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.