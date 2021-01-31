Tele1 sunucusu Ataklı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemedi: Elimde belge yok bilmiyorum

Tele1 sunucusu Can Ataklı, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD için "terör örgütü" diyemedi. Elinde buna dair belge olmadığını söyleyen Ataklı, "AK Parti'nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.
Can Ataklı, sunucusu olduğu Tele1 kanalındaki programda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD için "terör örgütüdür" ifadesi kullanmadı.
Elinde belge olmadığını belirten Ataklı, PYD'ye dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“PYD'ye AK Parti'den başka terörist diyen yok. AK Parti'nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok.”