Tele1 sunucusu Ataklı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemedi: Elimde belge yok bilmiyorum

Tele 1 sunucusu Ataklı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemedi: Ne yaptı buraya mı saldırdı?

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, programında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye 'terör örgütü' diyemedi.



Ataklı, “PYD'ye AK Parti'den başka terörist diyen yok. AK Parti'nin 'terörist' dediğine 'terörist' deme mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok” ifadelerini kullandı.

