Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 10 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 10 milyon lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

16:2724/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Antalya
Antalya

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, bir çifti 10 milyon TL, A.B.'yi de 110 bin TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran M.A. ile eşi H.A., telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin baskısıyla Kumluca ilçesinde sattıkları 2 dairenin parası ile evde bulunan 235 gram külçe altın ve 8 çeyrek altın olmak üzere 10 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan emniyet güçleri, 10 şüpheliyi belirledi. Soruşturma sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden A.B. de telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından 110 bin TL dolandırıldığını söyledi. Polis, 2 olayın da şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu saptadı.

6 ilde eş zamanlı baskın

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 cep telefonu ile 12 sim kart ele geçirildi, yaklaşık 800 bin TL değerindeki bir araca ve banka hesaplarındaki 940 bin 782 liraya da el konuldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 1'i savcılık tarafından diğer 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.





#Antalya
#dolandırıcılık
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 öncesi olanlara erken emeklilik skalası oluştu! 1800 ve 3600 günle kadın - erkek prim gün yaş tablosu