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İSTANBUL

Telegram’da sapık temizliği

Çocuk istismarcılarına şok baskın. Telegram’da çocukların müstehcen görüntülerini servis edip satan 11 sapık gözaltına alındı. Uzmanlar, aileleri çocuklarının fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşmamaları konusunda uyardı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Telegram’da sapık temizliği
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ağı Telegram’da çocukların müstehcen görüntülerini servis edenlerin peşine düştü. “İFŞA&SOHBET” ve “DEEP WEB TÜRK İFŞA” adlı gruplarda, çocukların cinsel içerikli görüntüleri tespit edildi. Sayfa yöneticileri ile “çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü ve fotoğrafları çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma” suçunu işleyen 5 sapığın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen baskınlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Aileleri, çocuklarının fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşmamaları konusunda uyaran uzmanlar, çarpıcı bilgiler verdi. Türkiye’den paylaşılan ve daha sonra silinen fotoğrafların, ABD’de çocuk tacizcilerinin bilgisayarında bulunduğu belirtildi. Paylaşılan her fotoğrafın yıllarca internette kalabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu fotoğrafların tacizci ve istismarcılar tarafından arşivlendiğini kaydetti.

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