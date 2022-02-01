Gündem TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
İSTANBUL

TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü aracı son anda terk etti. Aracın altından alevler çıkarak ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 2640 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı.

İHA

Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti.

İHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aracın seyir halimde altından ateşler çıkması ve emniyet şeridinde bir anda alev topuna dönmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.

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