TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Gündem

Cevdet Said’e veda

İstanbul’da vefat eden Çerkez asıllı Suriyeli mütefekkir Cevdet Said dün toprağa verildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreninde taziyeleri Said’in oğlu Beşir Said ve kızı Kevser Said kabul etti.