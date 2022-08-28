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İSTANBUL

TEM'de kamyonet bozuldu: Kaçak göçmenler koşarak kaçtı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.

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Haber Merkezi DHA
TEMde kamyonet bozuldu: Kaçak göçmenler koşarak kaçtı
Kaçak göçmenler koşarak kaçtı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ BAŞINDA BEKLEDİ

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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