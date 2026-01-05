Yeni Şafak
TEM’de kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı

23:415/01/2026, Pazartesi
DHA
TEM Otoyolu Esenler yönünde meydana gelen kazada otomobil bariyerlere savruldu.
İstanbul’da TEM Otoyolu Esenler istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete ve bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da TEM Otoyolu Esenler istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 0801 plakalı otomobil önce aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.



#İstanbul
#Esenler
#Kaza
