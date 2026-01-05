TEM’de kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 0801 plakalı otomobil önce aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.