TEM'de polisi peşine takan otomobillerden 119 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde iki otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobiller, ekip otosuna da çarparak maddi hasara sebep oldu. Şüpheliler ve polis arasında dakikalarca süren kovalamacanın ardından otomobillerden birinde bulunan 2 şahıs, aracı TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Şahısların peşine polis ekipleri de takıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Kaçan diğer otomobil de Hereke mevkiinde durduruldu.