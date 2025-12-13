Temizlikte ölümcül karışımdan uzak durun

Trabzon’da 3 çocuk annesi Ümran Katırcı’nın ev temizliği sırasında karıştırdığı tuz ruhu ve çamaşır suyunun oluşturduğu zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybetmesi, kimyasalların doğru kullanımını yeniden gündeme getirdi. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, özellikle çamaşır suyu ve yüzey temizleyicilerin bir araya getirildiğinde ölümcül gaz oluştuğunu vurguladı. Ortahisar’da yaşanan olayın, evlerde yapılan basit görünen temizlik hatalarının ne kadar büyük risk taşıdığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özmen, “Yanlış ürünleri bir araya getirmek saniyeler içinde ölümcül gaz oluşturabiliyor. Kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanımı maalesef telafisi olmayan sonuçlara yol açıyor” dedi.

BU ÜRÜNLER YANLIŞ KULLANILDIĞINDA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Özmen, temizlik ürünlerinin birbirine karıştırılmasının en yaygın ve en tehlikeli hata olduğunu söyleyerek, “Çamaşır suyu ile bazı yüzey temizleyicileri birleştiğinde ortaya çıkan kloramin gazı solunduğunda ağır solunum yetmezliğine, akciğer hasarına ve kalp sorunlarına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı. Bazı kimyasalların ciltte tahrişe, uzun vadede nörolojik etkilere ve kanserojen risklere yol açabileceğini de ekledi.

ETİKET OKUMAK HAYAT KURTARIR

Prof. Dr. Özmen, temizlik sırasında basit önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ürünlerin mutlaka üretici talimatına göre kullanılmasını önererek, maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu ekipmanların önemine dikkat çekti. Kimyasalların kapalı ve havasız alanlarda kullanılmasının zehirlenme riskini artırdığını söyleyen Özmen, “En kritik kural, hiçbir kimyasalı birbirine karıştırmamaktır. Zehirlenme belirtisi hisseden kişi vakit kaybetmeden 112’yi aramalı” dedi. Özmen, “Bilinçli tüketici olmak ve etiket okumayı alışkanlığa dönüştürmek gerçekten hayat kurtarır” şeklinde konuştu.







