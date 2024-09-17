Terminatör Yusuf Dikeç!

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla dünyada büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in duruşunu sembolize eden iki maket robot yaptı. Yaklaşık 400'er kilogram olan ve 2 bin atık malzeme bir araya getirilerek yapılan maketler, Çetin'in sosyal medyadaki takipçilerinden ve eserlerini görmeye gelenlerden beğeni aldı.