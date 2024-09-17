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Terminatör Yusuf Dikeç!

Düzce’de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak Yusuf Dikeç’in Paris 2024 Olimpiyatları’nda fenomen olan duruşunu sembolize eden iki maket robot yaptı.

04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 00:30 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla dünyada büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in duruşunu sembolize eden iki maket robot yaptı. Yaklaşık 400'er kilogram olan ve 2 bin atık malzeme bir araya getirilerek yapılan maketler, Çetin'in sosyal medyadaki takipçilerinden ve eserlerini görmeye gelenlerden beğeni aldı.



#Yusuf Dikeç
#Düzce
#Paris Olimpiyat Oyunları
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