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Terör alçak yüzünü bir kez daha gösterdi: Türkiye'den Somali'ye başsağlığı

Türkiye, 25 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısı nedeniyle Doğu Afrika ülkesi Somali'ye başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde "dost ve kardeş" Somali'nin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

21:54 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Türkiye, Mogadişu'daki terör saldırısı nedeniyle Somali'ye başsağlığı diledi.

Türkiye, Mogadişu'daki terör saldırısı nedeniyle Somali'ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali’nin başkenti Mogadişu’da bugün askeri bir akademiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Somali Ulusal Ordusu’ndan can kayıpları ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye 'dost ve kardeş' Somali'nin yanında olmaya devam edecek"

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelesinde "dost ve kardeş" Somali'nin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.



#Dışişleri Bakanlığı
#Mogadişu
#Somali
#Türkiye
#yazılı açıklama
#Terör Saldırısı
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