Terör bağlantılı 397 kişiyle ne konuştun? Telefonları arkadaşlarım kullanıyor

İfadesinde İmamoğlu'na, CHP ile PKK’nın Avrupa yapılanması arasında bağlantı kurduğu ve örgüte verildiği belirtilen 100 milyon dolara aracılık ettiği öne sürülen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı firari şüpheli Azad Barış'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. İmamoğlu, "Bu soruya diğer soruları gördükten sonra cevap vermek istiyorum" yanıtını verdi.

ONU DEM PARTİ’YE SORUN

PKK/KCK ele başlarından Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalar anlatılarak, İmamoğlu'na, "Kent Uzlaşısı ne anlama gelmektedir, ne zaman, ne amaçla kuruldu?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu, ise aday olduktan sonra kendisinin kapsayıcı olmak için “İstanbul İttifakı” söylemini kullandığını, “Kent Uzlaşısı” ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu iddia etti.İmamoğlu, “Kent Uzlaşısı, bana değil şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır" dedi.

HTS KAYITLARI SORUSU TERLETTİ

İfadesinde İmamoğlu'na, kullandığı bir numaradaki görüşmelerine ait 1 Ağustos 2018-4 Mart 2025 arasındaki HTS kaydı incelemesinde, terör suçlarından adli işlem kaydı olan 252 farklı, diğer numarasında ise yine aynı tarih aralığında 138 farklı kişiyle görüşmelerinin tespit edildiği belirtilerek, bu kişilerle irtibatta bulunmasının nedenini açıklaması istendi. İmamoğlu bu soruyu, şöyle yanıtladı: "Bahsi geçen telefon numaraları bana ya da şirketime kayıtlı olan telefonlardan ikisi olmakla birlikte, bu telefonlar ağırlıklı olarak yakın çalışma arkadaşlarım tarafından kullanılıyor. Günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir. Bahsi geçen yaklaşık 2 bin 500 gün içerisinde görüşüldüğü ya da irtibat kurulduğu iddia edilen 252 artı 138 şahıs kavramı anlamsız, geçersiz ve sorulmasının dahi kasıtlı olduğunu düşündüğüm bir boyuttadır.”

AZAD BARIŞ’LA YEREL SEÇİMLER İÇİN BULUŞTUK

Firari şüpheli Azad Barış'la 2 kez irtibatı olduğu, Barış'la irtibat kurma amacı, aralarındaki beşeri ve sosyal ilişkinin ne olduğu, görüşmeleri ne amaçla yaptığı, başka görüşmeleri olup olmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, "Azad Barış isimli kişiyi tanıyorum. Azad Barış'la yaptığım toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Bu toplantıların çerçevesi ağırlıklı tarihlerde de belirtildiği gibi yerel seçim süreçleri ile ilgilidir." İmamoğlu’na gizli tanık İlke'nin, "2024 yerel seçimleri öncesinde DEM Parti’nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi…" beyanları soruldu. İmamoğlu, “İddialar yalan” cevabını verdi.







