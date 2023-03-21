|
Reklam
Reklam
Gündem

Terör finansörlerine jandarma darbesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı terör örgütleri DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’ı finanse eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şahin Şen
09:44 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen il jandarma komutanlığı ekipleri aralarında 1’i kamu çalışanı olan 2 doktor, 2 avukat, 1’i özel okul olan 2 öğretmen ve 2 memurun da aralarında olduğu 43 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı.

Tutuklu teröristlere para aktardılar

Şüphelilerin Antalya’daki cezaevlerinde terör örgütleri DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’a üye olmak suçundan tutuklu bulunan teröristlere finans sağladığı belirlendi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir, Kocaeli ve Afyonkarahisar’daki adreslere giren ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı operasyonu sürüyor.



#antalya
#DHKP
#istanbul
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.