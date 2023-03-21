Terör finansörlerine jandarma darbesi

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen il jandarma komutanlığı ekipleri aralarında 1’i kamu çalışanı olan 2 doktor, 2 avukat, 1’i özel okul olan 2 öğretmen ve 2 memurun da aralarında olduğu 43 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı.
Tutuklu teröristlere para aktardılar
Şüphelilerin Antalya’daki cezaevlerinde terör örgütleri DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’a üye olmak suçundan tutuklu bulunan teröristlere finans sağladığı belirlendi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir, Kocaeli ve Afyonkarahisar’daki adreslere giren ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı operasyonu sürüyor.