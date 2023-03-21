Terör finansörlerine jandarma darbesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen il jandarma komutanlığı ekipleri aralarında 1’i kamu çalışanı olan 2 doktor, 2 avukat, 1’i özel okul olan 2 öğretmen ve 2 memurun da aralarında olduğu 43 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı.