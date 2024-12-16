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Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terör inleri yerle bir ediliyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

15:4916/12/2024, Pazartesi
DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede operasyonlarına devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede operasyonlarına devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
denildi.

#MSB
#Pençe Kilit
#terör operasyonu

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