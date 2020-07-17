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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Terör inşası: FETÖ Türkçe'yi kullanarak terör inşa etti

Türkiye Maarif Vakfı Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim Gültekin, FETÖ’nün eğitim adı altında terör inşa eden bir örgüt olduğunu söyledi. Gültekin, “FETÖ çok fazla değeri bozdu. Bunların başında Türkçe geliyor. Eğitim FETÖ’nün en önemli enstrümanlarından biriydi” dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
İbrahim Gültekin
İbrahim Gültekin

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), milletin zaferiyle sonuçlanan FETÖ’nün darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde, 15 Temmuz Milletin Zaferi Demokrasi ve Milli Birlik Paneli düzenledi. Panelde konuşan TMV Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim Gültekin, “FETÖ eğitim adı altında çok fazla değeri bozdu. Bunların başında Türkçe geliyor. FETÖ eğitim üzerinden terör inşa eden bir örgüt. Eğitim FETÖ’nün en önemli enstrümanlarından biriydi. Türkçe üzerinden bizi aldattılar” dedi.

TÜRKÇE İLE KANDIRDILAR

FETÖ’nün Türkiye’de güven temelli bir meşruiyet zemini oluşturmayı hedeflediğine dikkat çeken Gültekin şunları söyledi: “Türkçe Olimpiyatları bağlamında bunları kullandıklarını söyleyebiliriz. İkinci olarak Türk milleti nezdinde bir sempati kazanmaları gerekiyordu, burada da Türkçeyi kullandılar. Üçüncü olarak, Türkçe Olimpiyatları vasıtasıyla ‘himmet’ adı altında topladıkları paraları yurt dışına aktarma imkanı buldular. Dördüncü olarak aslında veli ve öğrenci olarak hedef kitlelerine yönelik bir Türkçe kullanma durumları oldu.”

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ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ

  • Örgütün ilk olarak Türkçe’nin talep edildiği bölgelere yöneldiğine dikkat çeken Gültekin, şöyle devam etti: “Müfredatlara Türkçe’yi koyarak, çocuklara Türkçe öğrettiler. Devletin gözünü boyamaları gerekiyordu. Türkiye’den okullarını ziyaret eden devlet adamlarının yanında Kenyalı 10 yaşında bir çocuğa İstiklal Marşı’nı okuttular. Ajanslara bu haber düşüyordu. Etki alanınnın düşük olduğunu bildikleri için Türkçe Olimpiyatları’nı başlattılar. 2013’de bin 500 öğrenci bin öğretmen ile 54 ilimizde de bu gösterileri düzenlediler. Bu onların en son gücünü gösterdikleri an oldu.”

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