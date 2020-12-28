Gündem Terör örgütleri dernekleri kullanamayacak TBMMde kabul edildi
ANKARA

Terör örgütleri dernekleri kullanamayacak: TBMM'de kabul edildi

Terör örgütleri dernekleri kullanamayacak: TBMM'de kabul edildi

TBMM’de kabul edilen yasa uyarınca, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi yargı kararıyla terör örgütü olduğu kesinleşen örgütlere finans sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerin mal varlıkları dondurulabilecek. Yine terörü finanse eden dernek yöneticileri görevden uzaklaştırılabilecek, gerekirse dernek faaliyeti de durdurulabilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası şu değişiklikleri içeriyor:

FAALİYETİ DURDURULABİLECEK

  • Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkum olanlar dernek yöneticisi olamayacak. Yine bu suçlardan haklarında dava açılan dernek yöneticileri, İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılacak. Bu tedbir yeterli olmazsa derneğin faaliyeti geçici olarak durdurulacak ve derhal mahkemeye başvurulacak. Mahkeme, dernek üyeleri arasından ve dışarda kayyum ataması yapabilecek.

MAL VARLIĞI DONDURULACAK

Yargı kararıyla terör örgütü olduğu kesinleşen örgütlere ve üyelerine terörizmin finansmanı kapsamında fon sağlayan ya da yardım toplayan kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’deki mal varlığı dondurulabilecek. Mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar 48 saat içinde mahkemeye bildirilecek. Mahkeme, 5 gün içinde kararın devamına ya da kaldırılmasına ilişkin karar verecek. Mahkemenin kararlarına itiraz edilebilecek.

İZİNSİZ YARDIMA ERİŞİM ENGELİ

  • Terör örgütlerinin, hem kendilerine örgüt üyesi devşirme hem de finans sağlamada kullandığı internet ortamındaki izinsiz yardımlara karşı artık daha hızlı adımlar atılacak. İnternet üzerinden izinsiz yardım toplayanlara erişim engeli getirilecek. Buna uymayanlara 200 bin liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yurt dışı yardımları yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecek. Bu bildirim yalnızca bilgi amaçlı olup yardımın yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Sıkı denetim

Türkiye genelinde 124 bin civarında dernek olması ve yeterli sayıda dernek denetçisi olmaması nedeniyle etkin bir şekilde denetim yapılamadığı belirtiliyor. Yasayla, belirlenecek kamu görevlilerinden kişilerle bu denetimin en geç 3 yılda bir yapılmasına imkan tanınıyor. Böylece sadece tabelada dernek olan, arka planda ise teröre insan kaynağı sağlama ve usulsüz bağış toplayan sözde dernekler tespit edilerek gereği yapılacak.
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