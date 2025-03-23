Özel'in sokak çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran terör örgütü eylemci grupları; MLKP, Troçkistler, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP ve DSİH’in açık alan yapılanmalarını yönlendirdiği öğrenildi.