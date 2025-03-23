Terör ögrütleri Özgür Özel'in talimatıyla polisleri hedef alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran terör örgütü eylemci grupları; MLKP, Troçkistler, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP ve DSİH’in açık alan yapılanmalarını yönlendirdiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmalarından gözaltına alınması sonrası vatandaşı sokağa çıkmaya çağırmıştı.
CHP lideri, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek kaos planını açıkça duyurmuştu.
Özel'in sokak çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran terör örgütü eylemci grupları; MLKP, Troçkistler, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP ve DSİH’in açık alan yapılanmalarını yönlendirdiği öğrenildi.
Özel'in sokak çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran terör örgütü eylemci grupları; MLKP, Troçkistler, TKP, TKEP/L, TİKB/B, TKİP ve DSİH’in açık alan yapılanmalarını yönlendirdiği öğrenildi.
POLİSE SALDIRI
POLİSE SALDIRI
Özel'in çağrısı sonrası marjinal sol örgütler sahaya sürüldü. Polislere saldıran yüzleri maskeli grup, çok sayıda polisin yaralanmasına neden oldu. Marjinal sol örgütlerin başını çektiği grup, polislere havai fişeklerle de saldırı gerçekleştirdi.
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