Terör örgütü PKK/YPG Halep kırsalına saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Halep kırsalı (Arşiv)
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Halep
’in doğu kırsalındaki
Deyr Hafer
beldesine bağlı Resm Haraml köyü, terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıya hedef oldu.
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Saldırılar hız kazandı
PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerden zaman zaman Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.
