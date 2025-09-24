Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/YPG Halep kırsalına saldırdı: Ölü ve yaralılar var

10:0224/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halep
’in doğu kırsalındaki
Deyr Hafer
beldesine bağlı Resm Haraml köyü, terör örgütü PKK/YPG’nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıya hedef oldu.

1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırılar hız kazandı

PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerden zaman zaman Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.


