Terör örgütü PYD, Moskova'da anlaşma imzalayıp Lavrov ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed beraberindeki heyetle Rusya'ya gitti.

Terörist elebaşı Ahmed ile Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil, başkent Moskova'da siyasi bir mutabakat imzaladı.

SURİYE KRİZİNİ ÇÖZECEKLERMİŞ

Kadri Cemil, terör örgütü ile imzaladıkları anlaşmanın Suriye'de çözüm için önemli maddeleri barındırdığını söyledi.

Terörist heyet, Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile mutabakat imzaladı.

Teröristbaşı İlham Ahmed ise, imzalanan müzakerenin Suriye'de çözüm için yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli, göçmenlerin evlerine dönmeleri ile tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu.

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LAVROV İLE GÖRÜŞTÜLER

PYD'nin sözde heyeti müzakere anlaşması imzaladıktan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye krizinin çözümü, Cenevre'de süren Anayasa Komite görüşmeleri ve insani yardımların ele alındığı öğrenildi.

OYNAT 00:56 HDP'li Pervin Buldan'dan ittifaka Öcalan çağrısı: Barış için serbest kalmalı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan hakkında 'demokrasiden yana olanlar' olarak nitelendirdiği bloğa çağrı yaptı. Elebaşı için 'sayın' ifadesini kullanan Buldan, 'Tecrit altında tutulması barışın önünde engel teşkil ediyor. Öcalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik zemin için elzemdir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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