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Gündem Terör örgütüne ağır darbe
İSTANBUL

Terör örgütüne ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı’nın terör örgütü PKK’nın Ağrı Dağı ve çevresindeki üslenmesine karşı 27 Temmuz’da başlattığı Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonunda örgüte ağır darbe indirildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Hava harekatından sonra mağaranın farklı çıkış noktaları olabilme ihtimalini göz önünde bulunduran Jandarma personeli, geniş bir alanda arama tarama faaliyeti yürüttü.
Hava harekatından sonra mağaranın farklı çıkış noktaları olabilme ihtimalini göz önünde bulunduran Jandarma personeli, geniş bir alanda arama tarama faaliyeti yürüttü.

PKK’dan kaçarak itirafçı olan ve sağ ele geçirilen teröristlerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, 15 kişilik terörist grubun Doğubeyazıt ilçesindeki bir mağarada saklandığını tespit etti. 12 Ekim’de mağara girişi jandarma personelince tutuldu. Mağara içinin keşfi için robot kamerayı göndermekle sorumlu Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
OYNAT 01:03
TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 25 milimetrelik uçaksavar topu, atışlı testleri başarıyla geçti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen, zırhlı araçlar ile uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor.


9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin teslim ol çağrılarına da ateşle karşılık vermesi üzerine, mağara F-16 savaş uçaklarınca bombalandı. 600 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen ve bir çok bölümü bulunan mağaranın ana giriş noktası yerle bir edildi. Hava harekatından sonra mağaranın farklı çıkış noktaları olabilme ihtimalini göz önünde bulunduran Jandarma personeli, geniş bir alanda arama tarama faaliyeti yürüttü. 3 gün sonra geniş güvenlik önlemleri içerisinde mağaraya giren ekipler 9 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

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