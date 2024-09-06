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Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi: Son 4 günde 27 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 4 günde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Seren Som
12:57 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

MSB tarafından "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!" denilerek yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.


▪️ Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi.


▪️ Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu."


#MSB
#Irak
#PKK
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