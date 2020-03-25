Terörist cenazelerinde boy gösteren HDP'li Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken’in güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katıldığı tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Diken’in, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diken’in 2019’da intihar eden terörist Zülküf Gezen’in taziyesine katıldığı tespit edildi.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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USULSÜZ PERSONEL ALIMI

Soruşturma dosyasında yer alan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nün tevdi raporunda Diken hakkındaki şu tespitlere yer verildi: “Diken tarafından güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatılmaları ve belediyeye ait personel şirketinde ve hatta belediye bünyesinde çalıştırılmasına devam edilmesi, bu kişileri kendisine yakın pozisyonlarda çalıştırmak suretiyle devlet otoritesinin zaafa uğratıldığı belirlendi.

HUKUKUN TEMEL İLKELERİ HİÇE SAYILDI

Kamu düzeninin bozulduğu, vatandaşın devlete olan güvenini zedeleyici tutum sergilendiği, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin kayrılarak istihdamlarının sağlanması suretiyle hukukun temel ilkeleri hiçe sayılmıştır.” Raporda, “Bu kişilerin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve ‘Anayasal düzene karşı suçlar’ kapsamında olduğu düşünüldüğünden haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği kanaatiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Soruşturma kapsamında Diken’in, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlüyken 17 Mart 2019’da intihar eden terörist Zülküf Gezen’in taziyesine katıldığı tespit edildi. Diken’in ayrıca, İmralı Cezaevi’nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye getirilişinin yıl dönümü bahanesiyle 15 Şubat 2015’te gerçekleştirilen, yasa dışı sloganların atıldığı ve güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunulan eyleme katıldığı da saptandı.

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