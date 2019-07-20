Gündem Terörist Mazlum Dağın yakalanması MİT dışında bunu yapabilecek bir güç yok
İSTANBUL

MİT dışında böyle operasyon yapabilecek başka bir istihbarat örgütü yok

Terörist Mazlum Dağ'ın yakalanması: MİT dışında bunu yapabilecek bir güç yok

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir restoran silahlı saldırıda Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen olayda silahı kullanan terörist Mazlum Dağ ve saldırıda dahli olan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Dünyanın tüm istihbarat örgütlerinin adeta üssü haline gelen Kuzey Irak gibi karmaşık bir bölgede saldırının ateşi daha soğumadan 4 teröristin kıskıvak yakalanmasını çok büyük bir olay. Nasıl ki saldırı PKK'yı aşan bir aklın işiyse, bu operasyon da Erbil Emniyet güçlerini aşan, doğrudan MİT'in koordine ettiği bir iş. MİT dışında böyle bir dönemde böylesine zorlu bir bölgede bu tür bir operasyon yapabilecek başka bir istihbarat kuruluşu yok" dedi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Terörist Mazlum Dağ, MİT'in çok zorlu bir coğrafyada kusursuz gerçekleştirdiği operasyonla 72 saat içinde sağ şekilde kıskıvrak yakalandı.
Terörist Mazlum Dağ, MİT'in çok zorlu bir coğrafyada kusursuz gerçekleştirdiği operasyonla 72 saat içinde sağ şekilde kıskıvrak yakalandı.

Erbil'de görevli Türk Diplomat Osman Köse'nin bir restoranda şehit edilmesi Türkiye'nin gündemine oturmuş ve saldırının faili, arkasında yatan nedenler, muhtemel sonuçlar gibi çok sayıda soruya yanıt aranmıştı.

Saldırının gerçekleşmesinin hemen ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, üst düzey isimleri başta olmak üzere adeta bölgeye çıkarma yapmış ve tüm süreci bizzat yönetmişlerdi.

Teröristin kimliğini, daha önce bölgede attığı adımları, temas kurduğu isimleri ve saldırının ardından kaçması muhtemel yerleri çok kısa sürede ortaya çıkaran MİT güçleri suikastin üzerinden 72 saat dahi geçmeden hem tetiği çeken ismi, hem de olaya dahli olan 3 kişi kıskıvrak yakaladı.

Şehit Diplomat Köse'nin cenaze törenine MİT Başkanı Hakan Fidan da katılmıştı.

MİT'ten yine bir nokta operasyonu

Erbil'deki yerel emniyet güçleriyle koordineli bir şekilde yaklaşık 700 kişiyi güvenlik soruşturmasından geçiren güvenlik güçlerinin teröristin çevresindeki çemberi her geçen saat daralttığı ortaya çıktı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, operasyonla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Alçak saldırının üzerinden henüz 72 saat geçmeden böylesine bir olayda hem tetiği çeken teröristi hem de ona yardım eden isimleri sağ bir şekilde kıskıvrak yakalamanın önemine vurgu yapan Başbuğ, şunları söyledi:

"Şehit diplomatımız Osman Köse'nin uğradığı saldırı üzerine önemle düşünülmüş, ciddi bir şekilde planlanmış bir saldırı.

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  • İlk günden bu yana saldırının sadece PKK unsurlarınca planlanabilecek ve eyleme dökülebilecek çapta bir iş olmadığını söyledik. PKK, bölgenin en güvenli yerinde çifte silahla, ki bunlar susturuculu, restoranın ortasında diplomatik dokunulmazlığı olan bir isme ateş edebilecek kadar komplike yapı değil. Burada bir üst akıl var.

Nasıl ki bu saldırı PKK'yı aşan bir işse, böylesine bir coğrafyada 72 saat içinde tetiği çekeni de, ona yardım edenleri de sağ bir şekilde kıskıvrak yakalamak da Erbil'deki emniyet güçlerini aşan bir iş.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu olayla bir kez daha rüşdünü ispat etmiş ve son dönemlerdeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha eklemiştir.

Dünyanın hemen tüm istihbarat örgütlerinin saha elemanlarının olduğu bir bölgede, böylesine bir operasyonu yapabilecek ikinci bir istihbarat örgütü bölgede yok.

"İfadelerin kameraya çekilmesi çok önemli"

"Terörist Mazlum Dağ'ın ifadesinin kameraya alınmasının gerekçesi ne olabilir?" sorusuna da yanıt veren Başbuğ, "Bu rutin uygulamanın dışında bir iş. Belki de terörist çok önemli bilgiler verecek ve olayın bilmediğimiz bir yönünü anlatacak. Türk istihbaratı, bunun tüm dünyaya duyurulmasını istiyor olabilir" ifadesini kullandı.

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