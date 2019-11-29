Gündem Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı Sıkışıp kaldık
ANKARA

Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı: Sıkışıp kaldık

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün psikolojisi bozuldu. Örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı.

Haber Merkezi AA
Etkisiz hale getirilen teröristlerin günlükleri ortaya çıktı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin günlükleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurlarınca Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu "Mizgin Şevin Sipan" kod adlı Hülya Kül ile "Amargi Serhat" kod adlı Bahar Uçak etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara hız veren JÖH birlikleri, arama-tarama faaliyetinde iki teröristin günlüklerini ele geçirdi.

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"Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz"

Terörist Hülya Kül, günlüğünde yaşadığı korkuyu, umutsuzluğu ve karamsarlığı ifade etti.

Bingöl'e 2017'de geldiklerini belirten Kül, günlüğüne farklı tarihlerde şunları yazdı:

"Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz.

Çevremdeki herkes öldü. Bütün işleri kendim yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok yoruluyorum.

Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Kalanlar ise hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak.

  • Güvenlik güçleri her fırsatı operasyona dönüştürmeye çalışıyor. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık.

Operasyonlardan kurtulan arkadaş da olmadığı için nasıl öldüklerini de anlayamıyoruz. Zaten patlama seslerini uzaktan duyuyoruz. Telsizden de sesleri çıkmaz oldu.

  • 22 yıldır örgütteyim, umudumu kaybetmemeye çalışıyorum ama hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım."

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve Hani ilçesindeki operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ve 20 kilogram skunk ele geçirildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ilçesinin kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül'de başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-66 Özel Birlik Operasyonu ve Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 24 Eylül'den başlanan Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.
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Operasyonda, Lice ilçesinin Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında 25 Eylül'de bir grup teröristle sağlanan temas sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlere ait iki sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
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Açıklamada, aramalarda bahse konu teröristler üzerinde ve sığınak, ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, tabanca, 11 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 361 fişek, çabuk nişan alma aleti, iki kilogram amonyum nitrat, telsiz, güneş paneli, 100 metre elektrik kablosu, 4 pil, iki sanayi tipi tüp, küçük dolu tüp ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap ele geçirildiği ifade edilerek şunlara yer verildi:
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Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri, 569 kilogram esrar ile 20 kilogram skunk, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu 350 metre su hortumu, iki su motoru ve 5 elek ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.
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3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi

"Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik"

Terörist Bahar Uçak da günlüğüne 2017'de Irak'tan 5 arkadaşıyla Bingöl'e gelmek için yola çıktıklarını yazdı.

Köylere girmeden etrafından dolaştıklarını çünkü halkın kendisini ihbar ettiğini kaydeden Uçak, günlüğünde şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı iki yıl içinde öldü.

Aynı gruptaki arkadaşım 'Mordem Kanireş' kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti.

Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı."

'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
OYNAT 00:25
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyonlara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye ve Irak başta olmak üzere, ülkemize varan terör tehditleri sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir'' dedi.

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