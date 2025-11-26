Terörsüz Türkiye üniversitelerde ders diye okutulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye'de Millî Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi programına katıldı. “Türkiye'ye terör örgütü vasıtasıyla büyük bedeller ödettiler. Aramıza Türklerin, Kürtlerin, Arapların, 86 milyon yurttaşımızın arasına birtakım vekil örgütler vasıtasıyla konulmak istenen bu fitneyi fücuru Allah'ın izniyle kenara koyacağız” diyen Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye demokrasisinin başarısı olduğunu vurguladı: “Türkiye'nin kendi güvenli konseptlerini yeniden değiştirmeye başladığının, terör örgütlerini aradan çıkarıp emperyal güçlerin bu ülke ve bölge üzerindeki oyunlarını bozma iradesine sahip olduğunun açık göstergesidir. Süreç tamamlandığında dünyanın bütün siyaset merkezlerinde, tüm üniversitelerinde ders olarak okutulacaktır.”