Terörün hamisi sahnede: Halep'te SDG'ye operasyon İsrail'i korkuttu

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, uluslararası toplumun ve özellikle Batı’nın terör örgütü PKK/YPG’ye karşı sorumluluğu bulunduğunu iddia ederek terör örgütüne destek veren açıklamalarda bulundu.
Şam yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin çatı örgütü SDG'ye karşı başlattığı askeri operasyon İsrail'i panikletti.
'Operasyon tehlikeli'
İsrail'in Dışişleri Bakanı GideonSaar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG’nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep’te başlatacağını duyurduğu operasyon için “üzücü ve tehlikeli” ifadelerini kullandı.
"Batı'nın PKK/YPG'ye 'vefa borcu' var"
Uluslararası toplumun ve özellikle Batı’nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG’ye karşı bir “vefa borcu” olduğunu öne süren Saar, “yeni Suriye’de” azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini ileri sürdü.
Saar, uluslararası toplumun “sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını” iddia etti.