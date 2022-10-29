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ANKARA

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Kaçmaya çalışanlar infaz ediliyor

Terör örgütünden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, ifadelerinde örgütün sözde yöneticilerince "Teslim olursanız size işkence yapılır" denildiğini belirterek kaçmaya çalışanların infaz edildiğini anlattı.

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Haber Merkezi AA
Teslim olan PKKlılar itiraf etti: Kaçmaya çalışanlar infaz ediliyor
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.A. ve G.Ö. örgüt kampından kaçarak 16 ve 17 Eylül'de jandarma ekiplerine teslim oldu. Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde, örgütten kopuşları ve terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Teslim olan teröristlerden G.Ö, örgüt içinde sürekli kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Örgütten kaçmak için fırsat aradığını belirten G.Ö, yapılan işkencelere dayanamayarak kaçtıktan sonra yakalanan bir arkadaşının gözlerinin önünde infaz edildiğini söyledi. G.Ö, şunları kaydetti:

'GÖRDÜĞÜM MUAMELE BERBATTI, İŞKENCE VARDI'

"Orada gördüğüm muamele berbattı. İşkence vardı. Örgüte yeni katılmıştım. Kampta Kars Digorlu bir arkadaşım vardı. Gara'ya gidecektik. O arkadaşımla kaçmayı düşünüyorduk. Kaçmak konusunda kararsız kalmıştık çünkü yakalanırsak öldürürler diye korkuyorduk. O arkadaşım yapılanlara dayanamadı kaçtı ama yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler. Bize sürekli 'Siz Türkiye devletine teslim olursanız sizi hapse atarlar' diyorlardı. Ailemle iletişime geçtim, ailem jandarmayla görüştü. Jandarma benimle görüştü ve teslim oldum."

  • İstanbul'un Esenyurt ilçesinde örgüte katıldığını belirten H.A. ise ifadesinde kendisine anlatılanların aksine PKK'nın "halkımız için savaşıyoruz" söylemlerinin yalan olduğunu, örgütte baskı, zorlama ve şiddet olduğunu ifade etti.

"SAVAŞ VAR DİYORLAR AMA HEDEFİ, AMACI, NEREYE VARMAK İSTEDİKLERİ BELLİ DEĞİL"

Sürekli "Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız" denilerek korkutulduklarını anlatan H.A, teslim olduktan sonra bunların doğru olmadığını anladığını söyledi. H.A, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Savaş var diyorlar ama hedefi, amacı, nereye varmak istedikleri belli değil. Katıldığım için çok pişmanlığım vardı. Bize sürekli 'Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız' diyorlardı. Ben de kendi kendime hep düşünüyordum, örgütün dediği gibi mi devletin dediği gibi mi olacak diye. Teslim olduktan sonra jandarmanın çabasının beni kazanmak olduğunu gördüm. Herhangi bir kötü muameleyle, şiddetle karşılaşmadım."

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