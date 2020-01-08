Gündem THY ve Pegasus Irak ve İrana yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu
İSTANBUL

THY ve Pegasus Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu

Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları, Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu. Uçaklar, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Pegasus da uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.

İran saldırısı sonrası Trump ilk kez açıklama yaptı: Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız
DÜNYA
İran saldırısı sonrası Trump ilk kez açıklama yaptı: Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız
4 askerimiz şehit oldu

4 askerimiz şehit oldu

​Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber geldi.
Barış mesajı

Barış mesajı

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama.
Ortak tavır

Ortak tavır

Erdoğan ve Putin'den 3 kritik konuda yazılı açıklama.
Libya için <br>ateşkes çağrısı

Libya için
ateşkes çağrısı

Erdoğan ve Putin 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılmasını istedi.
TürkAkım'da <br>vanalar açıldı

TürkAkım'da
vanalar açıldı

Rus doğalgazı iki ülke üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
TOGG'dan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.

Cesetler yan yana

Cesetler yan yana

​İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.

Misilleme sonrası<br>ne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
İkinci kez görüştüler

İkinci kez görüştüler

Erdoğan ile Putin'in ilk görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Suikast timi yola çıktı

Suikast timi yola çıktı

Artan gerilim sonrası ​ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.
PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.