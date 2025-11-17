Yeni Şafak
THY'den ucuz bilet kampanyası: 1000 liradan başlıyor

12:5517/11/2025, Pazartesi
Öte yandan THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyasını duyurdu.

Türk Hava Yolları, hem yurt içindeki hem de Doğu Avrupa ile Balkanlar’a yönelik özel fırsatlarını içeren yeni bir kampanya duyurdu. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet satın alınabilecek. Uygun fiyatlı bu biletlerle yolcular, 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.


Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.


DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR İÇİN KAMPANYA


Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası düzenledi.


THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor.


Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026'da Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.



