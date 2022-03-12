Gündem THYnin tedbir amaçlı iptal edilen sefer sayısı 484 oldu
İSTANBUL

THY'nin tedbir amaçlı iptal edilen sefer sayısı 484 oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
THYnin tedbir amaçlı iptal edilen sefer sayısı 484 oldu
İptal edilen sefer sayısı 484'e ulaştı.

İstanbul'da üç gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.

İPTALLERE YENİ SEFERLER EKLENDİ

Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi. THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.

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