Timur Cihantimur'a ABD'de tutuklu bulunduğu birimde saldırıya uğradı

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi.

Cihantimur'un dudağı patladı, dişleri kırıldı

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur saldırıya uğradı. Mahkeme dosyasına Cihantimur'un avukatı tarafından sunulan “Acil Tahliye Talebi” dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi.

Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur'un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.

Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur'un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti. Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur'a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.

“Bu tesis Cihantimur için güvenli bir yer değil”

Avukat Kelleher dilekçesinde tutuklu Timur Cihantimur'un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.

Dilekçede Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirten Avukat Kelleher, tesisin yurtdışı aramalara da kolaylık göstermediğini ifade etti. Kelleher, bunun müvekilinde ciddi psikolojik sorunlara sebep olduğunu vurguladı. Kelleher dilekçede, “Newark'taki ciddi suçları nedeniyle kefaletle serbest bırakılmayan tutukluları barındıran bu tesis Cihantimur için güvenli bir yer değil. Değişen şartlara dayalı yeni endişeler göz önüne alınarak Cihantimur'un serbest bırakılmasını acilen talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.







