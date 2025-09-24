Yeni Şafak
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü

Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü

17:5224/09/2025, Çarşamba
IHA
Malatya'da feci kaza
Malatya'da feci kaza

Malatya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği karo mozaik yüklü tır, bariyerleri aşarak bir evin bahçesine uçtu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçe sınırlarında meydana geldi. Elazığ istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan karo mozaik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerleri aşan tır, E.K.’ya ait evin bahçesine uçtu. Kaza sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bahçeye düşen tır çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

