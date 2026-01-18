Yeni Şafak
Tır uçuruma devrildi: Sürücü alkollü çıktı

23:5418/01/2026, Pazar
DHA
Uçuruma devrilen tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yüksekten uçuruma devrildi. Ambulansla hastaneye götürülen sürücüye yapılan kontrolde 115 promil alkollü olduğu belirlendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsü sünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, 25 metre yüksekten uçuruma devrildi. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsü M.D.’nin 115 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. M.D. yönetimindeki 35 TOC 67 plakalı çekici ve 41 AHD 870 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yüksekten uçuruma devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen M.D.’ye yapılan kontrolde 115 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



#Zonguldak
#Alkol
#Tır
#Sürücü
#Uçurum
