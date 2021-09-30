Gündem TMMOBden PKK kanalına basın ödülü
ANKARA

TMMOB’den PKK kanalına basın ödülü

Mimarlıktan çok siyasi söylemler ve sokak olaylarıyla gündeme gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, PKK televizyonu JİN TV’ye basın ödülü verdi. Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TMMOB’den PKK kanalına basın ödülü
PKK uzantılı yayın organı olan JİN TV’ye ödül verildi.

Türkiye’deki birçok sokak olayında ön saflarda yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yine bir skandalla gündemde. TMMOB’ bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi terör örgütü PKK’nın televizyon kanalına ödül verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2013 yılında hayatını kaybeden Mimar Emre Madran’ın anısına her yıl ‘Basın Ödülleri’ veriliyor.

ÖRGÜTÜN KANALI LİSTEDE

  • 4 Ekim Pazartesi 6.’sı düzenlenecek olan tören öncesinde ödül sahipleri açıklandı. Ödül verilecek basın kuruluşlarının tamamını Cumhur İttifakı karşıtı politika izleyen, bazıları da uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan basın yayın kuruluşlarından oluştu. Ancak bir isim daha çok dikkat çekti. Terör örgütü PKK uzantılı yayın organı olan JİN TV de ödül listesine girdi. Hollanda’dan yayın yapan kanalda program yapan Güler Yıldız “Uluslararası Basın Ödülü”ne layık görüldü. Örgüt elebaşlarının sık sık boy gösterdiği kanal, özellikle kadın teröristlerle ilgili haberleri ile tanınıyor. Skandal ödül büyük tepki toplarken telefonla ulaştığımız oda kendini savundu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden bir yetkili JİN TV’nin ekolojik haberler yaptığını savundu.
Abone Ol Google News
Beyzbol sopalısaldırgan dehşeti

Beyzbol sopalı
saldırgan dehşeti

TIR sürücüsünü darp etti zincirleme kazaya yol açtı.
Binden fazlaatama yapıldı

Binden fazla
atama yapıldı

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de.
ABD Patriot satsaydıgerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar'da<br>İran gerilimi

Kafkaslar'da
İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.