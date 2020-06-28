Tokat haberleri... İnşaat kazısında 2 adet lahit mezar bulundu Tokat'ta inşaat kazısında 2 adet lahit mezar bulundu Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Haber Merkezi 28 Haziran 2020, 09:45 Son Güncelleme: 28 Haziran 2020, 09:52 İHA