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TOKAT

Tokat haberleri... İnşaat kazısında 2 adet lahit mezar bulundu

Tokat'ta inşaat kazısında 2 adet lahit mezar bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Haber Merkezi İHA
Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.
Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.

Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu. İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.

Gaziantep'te camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı
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Gaziantep'te camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı

İHA
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

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İHA
Temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu.

Lahit mezarların bulunduğu alanda define aradılar


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı. Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadeleri alındı.

Tokat'ta inşaat kazısında lahit mezar bulundu
FOTOĞRAF 5
Title
Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu.
Title
İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu. Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.
Title
Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.
Title
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı.
Title
Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadeleri alındı.
Tokat'ta inşaat kazısında lahit mezar bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu.

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