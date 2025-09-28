Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat’ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı

Tokat’ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı

22:1428/09/2025, Pazar
G: 29/09/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tokat’ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı
Tokat’ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı

Tokat’ta cadde üzerinde yürürken bir anda yere yığılan Mert Akbulut’un sırtına isabet eden mermi ile vurulduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. Mert Akbuyut, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


YORGUN MERMİ İLE VURULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden 'yorgun mermi' ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı. Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


#yorgun mermi
#tokat
#yürürken yaralanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım