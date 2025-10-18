Yeni Şafak
Tokat'ta şehit olan askerin cenazesi memleketi Gaziantep'e uğurlandı

10:4818/10/2025, Cumartesi
AA
Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, tören mangası eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e uğurlandı.
Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için tören düzenlendi. Şehit Güner'in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Tokat Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile protokol üyeleri katıldı.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, tören mangası eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e uğurlandı.



#Tokat
#asker
#şehit
#Piyade Er Eyüp Güner
