Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
MSB acı haberi duyurdu: Tokat'ta rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Tokat'ta rahatsızlanan asker şehit oldu

23:5417/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Tokat'ta Piyade Er Eyüp Güner'in görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat'ta Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada,
"Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız P.Er Eyüp GÜNER, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
ifadelerine yer verildi.
Bakanlık şehidin ailesine başsağlığı diledi


#Şehit
#Asker
#Tokat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde