Bir çarpışmayla felaket zinciri: Üç yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bilal B.(23) yönetimindeki 16 BKB 156 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Özkan Ç.'nin kullandığı 16 BGN 709 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan Özkan Ç. yönetimindeki otomobil de önünde ilerleyen Ekrem Ö.'nün(40) kullandığı 16 BJH 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ekrem Ö. yönetimindeki otomobil ise önünde ilerleyen Mehmet G.(36) yönetimindeki 16 AFZ 249 plakalı otomobile, o da önündeki Ebubekir A.'nın(25) kullandığı 16 BGV 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada sürücülerden Bilal B. ile 16 BGN 709 plakalı otomobildeki yolcular Lina Ç.(29) ve İsmail Ç.(25) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri tıkanan yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açtı.