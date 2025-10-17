Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bir çarpışmayla felaket zinciri: Üç yaralı

Bir çarpışmayla felaket zinciri: Üç yaralı

23:3717/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil önünde yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle başlayan zincirleme trafik kazası sonucu üç kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bilal B.(23) yönetimindeki 16 BKB 156 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Özkan Ç.'nin kullandığı 16 BGN 709 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan Özkan Ç. yönetimindeki otomobil de önünde ilerleyen Ekrem Ö.'nün(40) kullandığı 16 BJH 908 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ekrem Ö. yönetimindeki otomobil ise önünde ilerleyen Mehmet G.(36) yönetimindeki 16 AFZ 249 plakalı otomobile, o da önündeki Ebubekir A.'nın(25) kullandığı 16 BGV 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada sürücülerden Bilal B. ile 16 BGN 709 plakalı otomobildeki yolcular Lina Ç.(29) ve İsmail Ç.(25) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri tıkanan yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Kaza
#Zincirleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde