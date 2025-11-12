Yeni Şafak
TOKİ başvurusu yapacak olanlar dikkat: Sağlık personeli dolandırıldı

00:3812/11/2025, Çarşamba
IHA
Dolandırılan sağlıkçı Volkan Kıran şikayetçi oldu
Samsun'da TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvurmak isteyen bir sağlık personeli sahte sitedeki formu doldurarak 7 bin 500 lira yatırdı. Durumdan şüphelenen Kırak, bankanın müşteri hizmetlerini arayınca dolandırıldığını fark etti. Dolandırılan sağlık çalışanı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Samsun’da 112 Ambulans Merkezi’nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan bir sağlık personeli, sahte site başvurusu sayfası üzerinden 7 bin 500 lira dolandırıldı.


Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı’nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi. Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.


Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak,
"Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ’nin kendi internet adresinden yapsın"
diyerek uyarıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#TOKİ
#Sağlık Personeli
#Dolandırıcılık
