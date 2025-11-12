Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı’nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi. Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.