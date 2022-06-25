Toplu ulaşımda sınıfta kalan İBB Yenikapı'da otobüs boyama etkinliği düzenleyince tepki çekti

Son günlerde yolda kalan ve geç gelen toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

VATANDAŞ YOLDA KALMAKTAN BIKTI

Haftanın neredeyse her günü bozulan toplu ulaşım araçları nedeniyle zor durumda kalan İstanbullular İBB'ye şikayet yağdırıyor. İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ederken Yenikapı etkinlik alanından gelen görüntüler tepki çekti.

İBB'DEN OTOBÜS BOYAMA ETKİNLİĞİ

Yenikapı'dan gelen görüntülerde İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı görüldü. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. Vatandaşlar İBB'nin etkinlik adı altında kamu malına zarar verdiğini söyledi. İşte İBB'ye gelen tepkilerden bazıları:

GÜNDEM Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı