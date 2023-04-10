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Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya tutuklandı

Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16:29 . 10/04/2023 Pazartesi
DHA
Osman Naim Kaya - Mehmet Aydın

Osman Naim Kaya - Mehmet Aydın

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen
Osman Naim Kaya
, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

Osman Naim Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Osman Naim Kaya
#Çiftlik Bank
#Tosuncuk
38 dakika önce
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