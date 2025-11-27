Yeni Şafak
Trabzon'da güneşli havada sahiller doldu taştı: Kimi çay keyfi yaptı kimi balık tuttu

16:0327/11/2025, Perşembe
AA
Trabzon Ganita'da güneşli hava sahilleri doldurdu.
Trabzon Ganita'da güneşli hava sahilleri doldurdu.

Trabzon'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

Kentte son günlerde etkisini sürdüren güneşli havayı fırsat bilenler Ganita mevkisinde yoğunluk oluşturdu.


Bazı vatandaşlar çocuklarıyla parkta eğlenirken, bazıları bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Sahilde balık tutanların yanı sıra sıcak havada ayaklarını denize sokanlar da keyifli zaman geçirdi.



Sahilde yürüyüş yapan Ali Güney, kentte son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirterek, kendisinin de bu durumu spor yaparak değerlendirdiğini söyledi.


Mustafa Aydoğan da güneşli havanın Karadeniz'e farklı bir güzellik kattığını anlatarak, sahilde vakit geçirdiğini ifade etti


#Ganita mevki
#Güneşli hava
#Trabzon
