Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon’da irtikap operasyonu: Görevini kötüye kullanan doktor tutuklandı

Trabzon’da irtikap operasyonu: Görevini kötüye kullanan doktor tutuklandı

17:0212/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından C.K, “irtikap” suçundan tutuklandı.
Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından C.K, “irtikap” suçundan tutuklandı.

Trabzon'da, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, irtikap iddialarına ilişkin yapılan şikayet üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde görevli doktor C.K. hakkında soruşturma başlatıldı.


C.K, soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca dün ifadesi alınan şüpheli, tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından C.K, “irtikap” suçundan tutuklandı.



#Doktor tutuklandı
#irtikap iddiaları
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti nasıl alınır, niyet nasıl getirilir, farz ve sünnetleri neler?