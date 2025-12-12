Trabzon’da irtikap operasyonu: Görevini kötüye kullanan doktor tutuklandı

Trabzon'da, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, irtikap iddialarına ilişkin yapılan şikayet üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde görevli doktor C.K. hakkında soruşturma başlatıldı.
C.K, soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca dün ifadesi alınan şüpheli, tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından C.K, “irtikap” suçundan tutuklandı.