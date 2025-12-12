'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K.'nin, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan da elden nakit aldığı iddia edildi. İddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. C.K., açığa alındı.