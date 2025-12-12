Yeni Şafak
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama

12/12/2025, Cuma
İddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. C.K., açığa alındı.
Trabzon’da hasta yakınlarından 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K., tutuklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K.'nin, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan da elden nakit aldığı iddia edildi. İddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. C.K., açığa alındı.


Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını öne sürüp şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. C.K.'yi gözaltına aldı. C.K., emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklandı.




